Рахимов: в сборной России по футболу нет защитников уровня Рамоса и Пике

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов высказал мнение, попытается ли сборная России на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года использовать тактическую схему с четырьмя защитниками.

«Станислав Черчесов использовал данную схему в матче против Испании. Это произошло при счёте 1:3, и тогда удалось забить два мяча. Также она наигрывалась в концовке контрольного матча с Францией. Но основной останется модель с тремя защитниками», — рассказал Рахимов RT.

Он отметил, что схема игры с тремя центральными защитниками позволяет эффективнее перекрывать зоны, а футболисты могут дополнять друг друга.

«При игре в два центральных защитника игрокам необходимо обладать большим мастерством. Наверное, в сборной России нет спортсменов уровня Серхио Рамоса и Жерара Пике. Поэтому во главу угла возведено взаимодействие между тремя футболистами обороны», — подытожил экс-наставник «Ахмата».

Ранее Рахимов назвал главных кандидатов на место в центральной зоне сборной России по футболу на ЧМ-2018.