Рахимов назвал главных кандидатов на место в центральной зоне сборной России по футболу на ЧМ-2018

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов сказал, кто из российских полузащитников, по его мнению, может попасть в расширенный состав национальной команды для подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Считаю, что наша команда располагает хорошим подбором исполнителей в этой линии. Она достаточно мобильная, и за счёт неё возможно снизить давление на оборону. Помимо Дениса Глушакова у нас есть Роман Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин — все футболисты хорошего уровня. Если защита — это головная боль для тренера, то в средней зоне существует большой выбор качественных игроков», — высказал своё мнение Рахимов в беседе с RT.

Ранее Станислав Черчесов сообщил, когда будет объявлен состав сборной России по футболу на ЧМ-2018.