СМИ: Черчесов находится в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров сборных ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов располагается на пятом месте в списке самых высокооплачиваемых наставников команд — участниц чемпионата мира 2018 года.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на телеканал Zoomin TV.

Зарплата Черчесова составляет €2,5 млн в год.

Больше россиянина получают только Йоахим Лев (Германия, €3,8 млн), Тите (Бразилия, €3,4 млн), Дидье Дешам (Франция, €3,4 млн) и Хулен Лопетеги (Испания, €2,9 млн).

Ранее сообщалось, что «Зенит» попал в топ-50 самых сильных и дорогих брендов мирового футбола.