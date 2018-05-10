«Зенит» попал в топ-50 самых сильных и дорогих брендов мирового футбола

Бренд санкт-петербургского «Зенита» попал в топ-50 самых сильных и дорогих в мировом футболе. Об этом свидетельствует обновлённый рейтинг британской компании Brand Finance.

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Как передаёт пресс-служба клуба, сине-бело-голубые занимают 42-е место в рейтинге самых сильных и 49-ю позицию в списке самых дорогих брендов мира. Бренд «Зенита» оценивается в $125 млн. Первое место занимает английский «Манчестер Юнайтед», бренд которого оценивается в $1 млрд 895 млн. Ранее экс-тренер петербургского клуба Мирча Луческу рассказал, почему зол на действующего наставника Роберто Манчини. В 2017 году «Зенит» занимал 40-е место в списке самых дорогих футбольных брендов.