«Зенит» попал в топ-50 самых сильных и дорогих брендов мирового футбола

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Бренд санкт-петербургского «Зенита» попал в топ-50 самых сильных и дорогих в мировом футболе. Об этом свидетельствует обновлённый рейтинг британской компании Brand Finance.
«Зенит» попал в топ-50 самых сильных и дорогих брендов мирового футбола
  • © Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Как передаёт пресс-служба клуба, сине-бело-голубые занимают 42-е место в рейтинге самых сильных и 49-ю позицию в списке самых дорогих брендов мира.

Бренд «Зенита» оценивается в $125 млн.

Первое место занимает английский «Манчестер Юнайтед», бренд которого оценивается в $1 млрд 895 млн.  

Ранее экс-тренер петербургского клуба Мирча Луческу рассказал, почему зол на действующего наставника Роберто Манчини.

В 2017 году «Зенит» занимал 40-е место в списке самых дорогих футбольных брендов.

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