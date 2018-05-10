Экс-тренер «Зенита» Луческу рассказал, почему зол на Манчини

Короткая ссылка
Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу рассказал о взаимоотношениях с нынешним рулевым команды Роберто Манчини.

«Я зол на Манчини, ведь он подписал контракт с «Зенитом», когда я ещё занимал пост главного тренера команды. Его поведение было неприемлемо для профессионала», — приводит слова Луческу Gazeta Sporturilor.

Румынский специалист отметил, что это был не первый случай, когда Манчини так поступил с ним.

«Такое было и в «Шахтере». Манчини со всеми своими помощниками приезжал в Донецк, когда главным тренером команды был я. Мы играли c «Барселоной» и проиграли со счетом 1:2. Я устроил скандал и хотел уйти в отставку. Не только из-за поражения, но и в связи с ситуацией с Манчини», — добавил Луческу.

Он подчеркнул, что в итоге владелец украинского клуба Ринат Ахметов попросил его не уходить.

Ранее сообщалось, что жена Манчини прилетит в Санкт-Петербург и обсудит уход мужа из «Зенита».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных