Капитан «Зенита» Кришито рассказал, как изменился российский футбол с момента его перехода в команду семь лет назад

Защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито рассказал, как изменился российский футбол с момента его перехода в команду в 2011 году.

«Я приехал в Россию совсем мальчишкой. Итальянцам вообще сложно привыкать к другой стране, тем более к России, такой непохожей на нашу родину. Но я сразу понял, как красив Санкт-Петербург, каким большим клубом является «Зенит», какая у него славная история. Мне довелось начинать свой российский этап карьеры со Спаллетти, одним из величайших итальянских тренеров. Я очень доволен тем, как сложилась моя карьера. В футбольном плане Россия уже не такая страна, как семь лет назад. Пришли новые сильные игроки, чемпионат вышел на высокий уровень. Новые стадионы, новая инфраструктура — всё это будет работать на благо российского футбола. Сам факт, что стране удалось заполучить чемпионат мира, говорит о том, как много изменилось в футболе», — сказал Кришито в беседе с корреспондентом RT.

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