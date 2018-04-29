Актёр Назаров в стихотворной форме спрогнозировал положение команд в РФПЛ по итогам сезона

Известный актёр Дмитрий Назаров в стихотворной форме сделал прогноз на итоговое положение команд в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

На своей странице в Instagram он опубликовал фотографию, на которой слева направо расположились Сергей Светлаков, сам Назаров, Андрей Кайков и Михаил Боярский в атрибутике «Локомотива», «Спартака», ЦСКА и «Зенита» соответственно.

«Какие правильные лица, лежит на каждом Божий дар! Вот так и встанем мы в таблице, а пятым будет «Краснодар», — подписал фотографию Назаров.

Ранее сообщалось, что в день матча между «Амкаром» и «Спартаком» в Перми выпал снег.