Актёр Назаров в стихотворной форме спрогнозировал положение команд в РФПЛ по итогам сезона

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Известный актёр Дмитрий Назаров в стихотворной форме сделал прогноз на итоговое положение команд в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

На своей странице в Instagram он опубликовал фотографию, на которой слева направо расположились Сергей Светлаков, сам Назаров, Андрей Кайков и Михаил Боярский в атрибутике «Локомотива», «Спартака», ЦСКА и «Зенита» соответственно.

«Какие правильные лица, лежит на каждом Божий дар! Вот так и встанем мы в таблице, а пятым будет «Краснодар», — подписал фотографию Назаров.

Ранее сообщалось, что в день матча между «Амкаром» и «Спартаком» в Перми выпал снег.

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