Зобнин: хочу, чтобы ЧМ-2018 позволил Головину и Смолову попробовать свои силы в Европе

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Зобнин выразил надежду, что выступление на домашнем чемпионате мира позволит его партнёрам по команде Александру Головину и Фёдору Смолову попробовать перейти в европейские клубы.

«Наверное, на чемпионате мира не буду за кем-то отдельно следить. Лучше посмотрю на наших ребят. На Головина, Смолова. Хочется, чтобы этот ЧМ для них сложился успешно и позволил ребятам уехать играть в европейские чемпионаты. Сложится ли там у них — это уже зависит от них», — рассказал Зобнин в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не получал официальных предложений по трансферу Головина.