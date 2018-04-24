ЦСКА не получал официальных предложений по трансферу Головина

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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал возможный трансфер полузащитника Александра Головина в другой клуб.

«Официального предложения по Головину не было. На столе ничего нет. Отпустил бы? Смотря куда. В топ-клубы нельзя не отпустить. Не отпустив, мы сделаем хуже и себе, и парню. Если игрока не отпустить, то он перестанет прогрессировать. Головин мне сказал, что никуда не торопится. Он ещё молодой парень, ему нужно подождать, — приводит слова Гинера Sport24.

Ранее футбольный агент Шандор Варга рассказал о возможном переходе Головина в лондонский «Арсенал» после отставки Арсена Венгера.

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