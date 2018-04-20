Агент рассказал о возможном переходе Головина в «Арсенал» после отставки Венгера

Короткая ссылка
Известный футбольный агент Шандор Варга поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника ЦСКА Александра Головина в лондонский «Арсенал» после ухода главного тренера английского клуба Арсена Венгера.
Агент рассказал о возможном переходе Головина в «Арсенал» после отставки Венгера
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Предстоящая отставка Венгера и возможный переход в «Арсенал» Головина напрямую не связаны. Даже после ухода Арсена его слово будет иметь большой вес в клубе, может быть, он даже получит почётный пост в «Арсенале», — приводит слова агента «Чемпионат».

Варга отметил, что рекомендации Венгера будут приниматься во внимание в трансферной политике «Арсенала», который следит на Головиным два года.

«Смена тренера на его «английские» перспективы не должна повлиять», — подчеркнул Варга.

Ранее Венгер рассказал, кто может сменить его на посту главного тренера «Арсенала».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных