Агент рассказал о возможном переходе Головина в «Арсенал» после отставки Венгера

Известный футбольный агент Шандор Варга поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника ЦСКА Александра Головина в лондонский «Арсенал» после ухода главного тренера английского клуба Арсена Венгера.

«Предстоящая отставка Венгера и возможный переход в «Арсенал» Головина напрямую не связаны. Даже после ухода Арсена его слово будет иметь большой вес в клубе, может быть, он даже получит почётный пост в «Арсенале», — приводит слова агента «Чемпионат».

Варга отметил, что рекомендации Венгера будут приниматься во внимание в трансферной политике «Арсенала», который следит на Головиным два года.

«Смена тренера на его «английские» перспективы не должна повлиять», — подчеркнул Варга.

Ранее Венгер рассказал, кто может сменить его на посту главного тренера «Арсенала».