Венгер рассказал, кто может сменить его на посту главного тренера «Арсенала»
«Виейра обладает потенциалом, чтобы в один прекрасный день возглавить «Арсенал». Я слежу за его тренерской карьерой. Думаю, он очень хорошо работает. Но Английская премьер-лига — это особенный турнир», — цитирует Венгера Independent.
Он отметил, что есть много бывших игроков «Арсенала», которые тоже обладают потенциалом и знаниями, чтобы тренировать лондонскую команду.
«Выбор большой, по этому поводу не переживайте», — подчеркнул Венгер.
41-летний Виейра с 2016 года является наставником «Нью-Йорк Сити».
Ранее сообщалось, что Венгер покинет «Арсенал» в конце текущего сезона.