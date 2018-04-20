Венгер рассказал, кто может сменить его на посту главного тренера «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, который 20 апреля объявил об уходе из клуба в конце сезона, считает, что бывший полузащитник команды Патрик Виейра может сменить его на посту.

«Виейра обладает потенциалом, чтобы в один прекрасный день возглавить «Арсенал». Я слежу за его тренерской карьерой. Думаю, он очень хорошо работает. Но Английская премьер-лига — это особенный турнир», — цитирует Венгера Independent.

Он отметил, что есть много бывших игроков «Арсенала», которые тоже обладают потенциалом и знаниями, чтобы тренировать лондонскую команду.

«Выбор большой, по этому поводу не переживайте», — подчеркнул Венгер.

41-летний Виейра с 2016 года является наставником «Нью-Йорк Сити».

Ранее сообщалось, что Венгер покинет «Арсенал» в конце текущего сезона.