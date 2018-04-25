ЧМ-2018 обеспечил увеличение доходов населения России на 414 млрд рублей

Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года обеспечил увеличение занятости и рост трудовых доходов населения России.

Об этом было объявлено на презентации результатов исследования «Оценка влияния чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России на экономическую, социальную и экологическую сферы».

Отмечается, что в год проведения чемпионата мира по футболу будет создано 220 тыс. дополнительных рабочих мест.

Кроме того, суммарные дополнительные доходы населения страны за период с 2013 по 2018 год составили 414 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что суммарный вклад ЧМ-2018 по футболу в ВВП России составит более 800 млрд рублей