Суммарный вклад ЧМ-2018 по футболу в ВВП России составит более 800 млрд рублей

Суммарный вклад подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в ВВП России составит около 867 млрд рублей.

Об этом было объявлено на презентации результатов исследования «Оценка влияния чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России на экономическую, социальную и экологическую сферы».

Отмечается, что в период с 2013 по 2018 год организация и проведение мундиаля принесут ВВП России 867 млрд рублей. Это составит около 1% ВВП страны.

При этом около 85% от общего вклада в ВВП составляют инвестиции в инфраструктуру и операционные расходы, из которых 50% вложено в транспортную и коммунальную инфраструктуру, которые будут использованы после проведения ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что транспортные карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в Москве и Санкт-Петербурге во время чемпионата мира по футболу 2018 года.