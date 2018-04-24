Карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в отелях Москвы и Петербурга во время ЧМ-2018

Транспортные карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в Москве и Санкт-Петербурге во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Соответствующий договор подписали более 30 гостиниц, список будет расширяться.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, наиболее удобными совмещённые карты будут для болельщиков и туристов, планирующих посетить матчи ЧМ-2018 в обоих городах.

«Тройка/Подорожник» действительна для всего общественного транспорта Москвы и Петербурга, передаёт ФАН.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в 11 городах с 14 июня по 15 июля. Один из полуфиналов состоится в Петербурге, а Москва примет финал.

Ранее сообщалось, что билеты «Подорожник» и «Тройка» будут приниматься в Санкт-Петербурге и Москве.