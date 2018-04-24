Карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в отелях Москвы и Петербурга во время ЧМ-2018
Соответствующий договор подписали более 30 гостиниц, список будет расширяться.
Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, наиболее удобными совмещённые карты будут для болельщиков и туристов, планирующих посетить матчи ЧМ-2018 в обоих городах.
«Тройка/Подорожник» действительна для всего общественного транспорта Москвы и Петербурга, передаёт ФАН.
Чемпионат мира по футболу будет проходить в 11 городах с 14 июня по 15 июля. Один из полуфиналов состоится в Петербурге, а Москва примет финал.
Ранее сообщалось, что билеты «Подорожник» и «Тройка» будут приниматься в Санкт-Петербурге и Москве.