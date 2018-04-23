Футболист «Наполи» заявил, что «Ювентус» привык проигрывать в финалах

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал победу над туринским «Ювентусом» в матче 34-го тура итальянской Серии А.

«Ювентус» подошёл к этому матчу, как к финалу Лиги чемпионов, и проиграл? Да, они привыкли к этому», — приводит слова Инсинье Football Italia.

Ранее главный тренер «Наполи» объяснил, почему показал неприличный жест болельщикам «Ювентуса».