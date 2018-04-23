Футболист «Наполи» заявил, что «Ювентус» привык проигрывать в финалах

Короткая ссылка
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал победу над туринским «Ювентусом» в матче 34-го тура итальянской Серии А.

«Ювентус» подошёл к этому матчу, как к финалу Лиги чемпионов, и проиграл? Да, они привыкли к этому», — приводит слова Инсинье Football Italia.

Ранее главный тренер «Наполи» объяснил, почему показал неприличный жест болельщикам «Ювентуса».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных