Футболист «Наполи» заявил, что «Ювентус» привык проигрывать в финалах
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал победу над туринским «Ювентусом» в матче 34-го тура итальянской Серии А.
«Ювентус» подошёл к этому матчу, как к финалу Лиги чемпионов, и проиграл? Да, они привыкли к этому», — приводит слова Инсинье Football Italia.
Ранее главный тренер «Наполи» объяснил, почему показал неприличный жест болельщикам «Ювентуса».
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