Путин подписал закон об ответственности за спекуляцию билетами на матчи ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Согласно закону, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, вводится административная ответственность:

— за реализацию билетов на матчи чемпионата мира или документов, дающих право на их получение, без заключения соответствующего договора с Международной федерацией футбола (ФИФА) или уполномоченными организациями;

— за изменение при реализации таких документов их установленной стоимости;

— за реализацию поддельных входных билетов или документов, дающих право на их получение.

Ранее сообщалось, что на матчи ЧМ-2018 по футболу запрошено около 5 млн билетов в ходе первого периода второго этапа продаж.