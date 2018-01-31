На матчи ЧМ-2018 по футболу запрошено около 5 млн билетов в ходе первого периода второго этапа продаж

Около 5 млн заявок на покупку билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России было запрошено в ходе первого периода второго этапа продаж.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Для определения успешных заявок будет проведена случайная жеребьёвка.

Каждый болельщик получит уведомление о статусе своей заявки до 12 марта. На следующий день стартует второй период второго этапа, в котором билеты будут реализовываться в порядке живой очереди.

Наибольшее количество заявок подали российские болельщики (2 503 957), за ними следуют немцы и аргентинцы.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о штрафах за нелегальную продажу билетов на ЧМ-2018 по футболу.