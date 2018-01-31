Совет Федерации одобрил закон о штрафах за нелегальную продажу билетов на ЧМ-2018 по футболу

Совет Федерации одобрил закон, который вводит административную ответственность за незаконную продажу билетов и реализацию поддельных билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Об этом сообщает официальный сайт Совета Федерации.

Полномочиями по составлению протоколов будут наделены сотрудники органов внутренних дел и органов, осуществляющих федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей.

Дела в случае правонарушений будут рассматриваться в течение десяти дней.

Ранее Госдума приняла закон о штрафах за нелегальную продажу билетов на ЧМ-2018 по футболу.