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Госдума приняла закон о штрафах за незаконную продажу билетов на ЧМ-2018 по футболу

26 января 2018, 11:14
Госдума приняла закон о штрафах за незаконную продажу билетов на ЧМ-2018 по футболу
Владимир Трефилов / РИА Новости

Государственная дума России приняла закон, который вводит административную ответственность за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России, 26 января в третьем, окончательном чтении.

Об этом сообщает ТАСС.

Штрафы за незаконную реализацию билетов для граждан будут в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билетов, но не менее 50 тыс. руб.; для должностных лиц — от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. руб.; для юридических лиц — от полумиллиона до 1 млн руб. с одновременной возможностью приостановления деятельности на срок до 90 суток; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, — штраф в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. руб. (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).

Штрафы за реализацию поддельных билетов для граждан составят от 50 тыс. до 70 тыс. руб.; для должностных лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. руб.; для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн руб. с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 90 суток; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, — от 150 тыс. до 200 тыс. руб. (или административное приостановление деятельности на период до 90 суток).

В пояснительной записке говорится, что меры обусловлены необходимостью создать действенную систему, которая предотвратит нарушения при продаже билетов на матчи ЧМ.

Закон направлен на одобрение Совета Федерации.

Ранее сообщалось, что Госдума вводит штрафы на незаконную реализацию и подделку билетов на ЧМ-2018.

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