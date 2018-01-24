Госдума вводит штрафы на незаконную реализацию и подделку билетов на ЧМ-2018

24 января Госдума России приняла проект закона, который устанавливает административную ответственность за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года и их подделку.

Об этом сообщает ТАСС.

Штрафы за незаконную реализацию билетов для граждан будут в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билетов, но не менее 50 тыс. руб.; для должностных лиц — от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. руб.; для юридических лиц — от полумиллиона до 1 млн руб. с одновременной возможностью приостановления деятельности на срок до 90 суток; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, — штраф в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. руб. (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).

Штрафы за реализацию поддельных билетов для граждан составят от 50 тыс. до 70 тыс. руб.; для должностных лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. руб.; для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн руб. с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 90 суток; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, — от 150 тыс. до 200 тыс. руб. (или административное приостановление деятельности на период до 90 суток).

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