Капитан испанской команды Рамос пожелал удачи сборной России по футболу на ЧМ-2018

Капитан сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос считает, что сборная России будет чувствовать дополнительную ответственность на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Нам не придётся встречаться с командой Станислава Черчесова в группе, но, на мой взгляд, когда играешь у себя дома, когда на тебя смотрит вся страна, ответственность всегда выше. Это придаёт дополнительную мотивацию, что сказывается на результате», — заявил Рамос в эксклюзивном интервью RT.

Испанец также высказал российской сборной свои пожелания.

«Я желаю сборной России всего наилучшего, потому что нас всегда очень тепло принимали в Москве и Санкт-Петербурге, когда мы там играли. Но я желаю им удачи лишь до тех пор, пока наши пути не пересекутся, если это вообще произойдёт», — добавил Рамос.

Ранее Рамос назвал самые памятные эпизоды победного ЧМ-2010.