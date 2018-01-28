Испанский футболист Рамос назвал самые памятные эпизоды победного ЧМ-2010

Защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос назвал самые памятные эпизоды чемпионата мира 2010 года в ЮАР.

В 2010 году Испания впервые в своей истории стала чемпионом мира по футболу.

«Думаю, главный момент — это финальный свисток. Тогда мы поняли, что стали чемпионами мира. Для футболиста это своего рода конечный пункт, высшая цель, дальше которой уже ничего и нет. Это что-то из серии «матч окончен, тушите свет». Мало что может сравниться в эмоциональном плане с осознанием себя чемпионом мира командного вида спорта. Думаю, я навсегда запомнил тот миг, когда поднял над собой кубок», — рассказал Рамос в интервью RT.

Испанец также вспомнил, как национальную команду встретили в родной стране.

«Второй эпизод, врезавшийся мне в память, — это как нас встречали в Мадриде: мы едем на автобусе по Гран-Виа, а весь Мадрид увешан испанскими флагами. У меня волосы дыбом встали — ведь до этого Испания не выигрывала чемпионат мира по футболу. И я навсегда запомню тот день, поскольку я принимал в нём участие», — сказал Рамос.

Ранее он прокомментировал возможное отстранение команды от ЧМ-2018 в России.