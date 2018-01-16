Поклонская прокомментировала слова Собчак об ущемлении прав крымчан в связи с ЧМ-2018

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала слова телеведущей Ксении Собчак о «неполноценности» жителей Крыма в связи с непроведением на полуострове матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Считаю, что только внутреннее вредительство и чванство некоторых чиновников, политиков, быстро подстраивающихся под конъюнктуру, позволяют спекулировать на тему полноценности прав крымчан и других граждан России, — приводит слова депутата РИА Новости.

Поклонская отметила активное развитие Крыма и проведение «грандиозных» строек инфраструктурных объектов и социальных сооружений.

«Крымский полуостров уникален! Не видеть и не ценить это может только глупец», — заключила она.

Ранее Ксения Собчак назвала жителей Крыма «неполноценными по отношению к миру». В частности, телеведущая отметила, что на территории полуострова нет ни одного отделения Сбербанка и что в Крыму не будут проводиться матчи ЧМ-2018.

В парламенте Крыма пояснили, что список городов, принимающих матчи ЧМ по футболу, был утверждён до воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.