В Крыму объяснили, почему на полуострове не будут проходить матчи ЧМ-2018 по футболу

Глава комитета парламента Крыма по образованию, науке, молодёжной политике и спорту Владимир Бобков назвал неуместными заявления телеведущей Ксении Собчак, что непроведение матчей ЧМ-2018 по футболу на территории полуострова делает его жителей неполноценными.

«Города, которые будут принимать матчи чемпионата мира по футболу, были определены задолго до того, как Крым стал снова частью российского государства. Ксения в последнее время любит смешить. Подобные заявления неуместны и делаются из-за незнания ситуации», — цитирует Бобкова РИА Новости.

Парламентарий отметил, что жители Крыма на предстоящем чемпионате будут болеть за свою национальную команду — сборную России.

«Многие также задумываются о том, чтобы поехать в города, где пройдут матчи, чтобы посмотреть футбол. Поэтому крымчане не останутся за пределами чемпионата мира», — добавил он.

Ранее Ксения Собчак назвала жителей Крыма «неполноценными по отношению к миру». В частности, телеведущая отметила, что на территории полуострова нет ни одного отделения Сбербанка и что в Крыму не будут проводиться матчи ЧМ-2018.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.