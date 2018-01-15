Собчак назвала жителей Крыма «неполноценными по отношению к миру»

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива», заявила, что жители Крыма являются «неполноценными по отношению к миру». Об этом сообщает kp.ru.

«Мы же сами говорим, что Крым — часть России. Но почему на территории Крыма, за который вы так ратуете, нет ни одного отделения Сбербанка? Почему эти люди не могут выезжать за границу? Почему в Крыму не проводится ни один матч чемпионата мира по футболу? Потому что туда никто не приедет. Потому что Сбербанк оштрафуют», — сказала Собчак.

По её словам, регион будет нищать, и люди на полуострове будут жить плохо.

«Я хочу, чтобы они были частью большой страны и полноценными жителями. Сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру. Я против этого», — заключила Собчак.

Ранее Собчак назвала Крым украинским с точки зрения международного права.

Данное заявление прокомментировала в беседе с НСН сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.