Собчак назвала жителей Крыма «неполноценными по отношению к миру»
«Мы же сами говорим, что Крым — часть России. Но почему на территории Крыма, за который вы так ратуете, нет ни одного отделения Сбербанка? Почему эти люди не могут выезжать за границу? Почему в Крыму не проводится ни один матч чемпионата мира по футболу? Потому что туда никто не приедет. Потому что Сбербанк оштрафуют», — сказала Собчак.
По её словам, регион будет нищать, и люди на полуострове будут жить плохо.
«Я хочу, чтобы они были частью большой страны и полноценными жителями. Сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру. Я против этого», — заключила Собчак.
Ранее Собчак назвала Крым украинским с точки зрения международного права.
Данное заявление прокомментировала в беседе с НСН сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.