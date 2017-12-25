ФИФА: решение Мутко не повлияет на проведение ЧМ-2018

В Международной федерации футбола (ФИФА) считают, что решение Виталия Мутко приостановить свою деятельность в должности главы Российского футбольного союза (РФС) не отразится на проведении в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Решение Мутко не окажет никакого влияния на успешную организацию чемпионата мира по футболу следующим летом. ФИФА, правительство России, РФС и оргкомитет продолжают плодотворное сотрудничество в подготовке к чемпионату мира по футболу по плану. В ближайшие дни ФИФА обсудит со всеми сторонами и согласует дальнейшие шаги, связанные с оргкомитетом», — приводит заявление ФИФА «Р-Спорт».

25 декабря стало известно, что Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС.

Ранее в ФИФА прокомментировали решение Мутко.