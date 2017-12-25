В ФИФА прокомментировали решение Мутко приостановить деятельность на посту главы РФС

В Международной федерации футбола (ФИФА) прокомментировали решение Виталия Мутко приостановить свою деятельность в должности главы Российского футбольного союза (РФС).

«ФИФА понимает решение Мутко, которое также было принято в интересах чемпионата мира 2018 года в России. ФИФА благодарит Мутко за столь ответственный шаг и выполненную к этому моменту работу по подготовке к чемпионату мира», — цитирует заявление ФИФА ТАСС.

25 декабря стало известно, что Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС.

По словам Валерия Газзаева, Мутко нужно было либо остаться и сказать, что обвинения — блеф, либо уйти в отставку.