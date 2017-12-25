Газзаев: Мутко нужно было либо остаться и сказать, что обвинения — блеф, либо уйти в отставку

Бывший тренер московского ЦСКА, заместитель председателя Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев прокомментировал решение Виталия Мутко приостановить свою деятельность в должности главы Российского футбольного союза (РФС).

«Мне непонятна такая постановка вопроса. Человек должен набраться мужества и принять конкретное решение: он либо должен остаться и сказать, что всё это блеф, что против него говорят; либо сказать, что он подаёт в отставку, потому что не решил определённые вопросы. Другого мнения быть не может», — приводит слова Газзаева «Р-Спорт».

25 декабря стало известно, что Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказал мнение, что Мутко пытается убрать из-под удара проведение в России чемпионата мира по футболу 2018 года.