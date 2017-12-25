В Госдуме считают, что Мутко пытается убрать из-под удара проведение ЧМ-2018

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Виталия Мутко приостановить свою деятельность в должности главы Российского футбольного союза (РФС).

«Виталий Мутко как действующий вице-премьер, человек с государственным взглядом, понял, какие риски есть сейчас», — приводит слова Свищёва «Р-спорт».

Он отметил, что под ударом могло оказаться проведение в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Убрать из-под возможного удара столь значимое соревнование, к которому готовится вся страна, — вот зачем Виталий Леонтьевич принял такое решение. Думаю, за это время как раз будут приняты определённые решения, стоит приветствовать такой шаг», — добавил депутат.

25 декабря стало известно, что Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС.

Ранее Мутко заявил, что подаст иск в Спортивный арбитражный суд.