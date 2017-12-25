Мутко: завтра я подам иск в Спортивный арбитражный суд

Виталий Мутко рассказал, почему приостановил свою деятельность на посту главы Российского футбольного союза (РФС).

«Меня никто никогда не уличал, не обвинял, но я готов нести всю ответственность. Игры в Сочи — лучшие в моей жизни. После решения Международного олимпийского комитета (МОК) по участию сборной России на грядущей Олимпиаде я даже не думал ни о каких апелляциях по своей персоне. Самое главное для меня — это спортсмены, и они получат любую поддержку», — заявил Мутко.

По его словам, получается так, что, не оспаривая решения МОК, он как будто признаёт свою вину.

«С этим я согласиться, мягко говоря, не могу. У нас даже не было допуска до лаборатории, 26 февраля 2014 года все пробы были изъяты по актам... Так что мы к этому никакого отношения не имеем, и завтра я подам иск в Спортивный арбитражный суд (CAS). Поэтому на время всех этих разбирательств я принял решение сложить свои полномочия, чтобы РФС спокойно трудился. Ни в какую отставку я не ухожу, мой мандат действует до 2020 года, закончатся суды раньше. Значит, вопрос решится в другие сроки», — добавил вице-премьер.

5 декабря МОК пожизненно запретил Мутко в любом качестве участвовать в Олимпийских играх.

Ранее сообщалось,что Виталий Мутко приостановил свою деятельность на посту главы РФС на время судебных разбирательств с Ричардом Маклареном.