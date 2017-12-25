Анохин: Мутко приостановил деятельность на время судебных разбирательств с Маклареном

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин рассказал о причинах, побудивших главу организации Виталия Мутко приостановить деятельность на посту руководителя.

«Мутко приостановил деятельность на время судебных разбирательств с Ричардом Маклареном и с другими, которые пытаются обесчестить его честное имя», — заявил Анохин.

Он отметил, что такое решение не скажется на работе РФС.

«Структура выстроена, нам зачитали доклад о финансовом состоянии союза, по долгам вышли в ноль за два года, и это при том, что организация выполняла все свои обязательства. Так что следующий год будет прибыльным, и часть средств мы сможем пустить на большие проекты. А назначение Александра Алаева логично ложится в концепцию», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что Виталий Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС.