Главный тренер испанского клуба «Валенсия» попал в ДТП, врезавшись в дикого кабана
Главный тренер испанского футбольного клуба «Валенсия» Марселино Гарсия Тораль попал в автомобильную аварию, причиной которой стал выскочивший на трассу дикий кабан.
Об этом сообщает издание Marca.
Тораль был доставлен в больницу. После прохождения медицинского обследования, не выявившего у 52-летнего специалиста серьёзных травм, его отпустили домой.
Ранее Тораль травмировал ногу, празднуя победный гол своей команды в матче с клубом «Реал Сосьедад».
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