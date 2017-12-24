Главный тренер испанского клуба «Валенсия» попал в ДТП, врезавшись в дикого кабана

Главный тренер испанского футбольного клуба «Валенсия» Марселино Гарсия Тораль попал в автомобильную аварию, причиной которой стал выскочивший на трассу дикий кабан.

Об этом сообщает издание Marca.

Тораль был доставлен в больницу. После прохождения медицинского обследования, не выявившего у 52-летнего специалиста серьёзных травм, его отпустили домой.

Ранее Тораль травмировал ногу, празднуя победный гол своей команды в матче с клубом «Реал Сосьедад».