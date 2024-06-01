Игнатьев: на Евро-2024 не тот Мбаппе, к которому нас приучили

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил форму нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

«Это не тот Мбаппе, к которому нас приучили. Он мастер своего дела. У него много хороших качеств. Но Килиан не даёт того продукта, который хочется видеть от него, как от одного из лучших футболистов мира», — цитирует Игнатьева Euro-Football.ru.

Накануне сборная Франции одержала победу над командой Бельгии в 1/8 финала Евро — 1:0. Таким образом, Франция в четвертьфинале турнира сыграет с Португалией.

Напомним, что Мбаппе в стартовой игре Евро-2024 с Австрией (1:0) сломал нос. Он продолжает выступать на турнире в защитной маске.

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