Победитель Игр БРИКС выиграл чемпионат Азии и Океании по самбо болевым приёмом

В Макао завершился первый день чемпионата Азии и Океании по самбо среди мужчин и женщин. В отличие от предыдущих турниров, представители молодёжных и юниорских сборных стран континента не соревнуются параллельно со взрослыми атлетами.

В медальном зачёте по спортивному самбо первенствовали представители Казахстана, завоевавшие 13 медалей (девять золотых, три серебряные и одну бронзовую), второе место осталось за командой Туркменистана — 11 (ноль, три, восемь), борцы из Узбекистана стали третьими, выиграв девять медалей (четыре золота, одно серебро, четыре бронзы). Приличный урожай также собрали сборные Кыргызстана, Монголии и Южной Кореи — шесть, пять и четыре соответственно.

Примечательно, что ни один из действующих чемпионов мира 2023 года не смог подтвердить свой статус на континентальном турнире. Казахстанец Еламан Коишубаев отомстил кыргызстанцу Жавальбеку Асульбеку за поражение в титульной схватке в Ереване и первенствовал в весовой категории до 88 кг. Его соотечественница Гулдана Алмуханбетова убрала со своего пути узбекистанку Гульсевару Уракову, поднявшуюся дивизионом выше — из 50 кг в 54 кг.

А в состязании девушек в супертяжёлой категории сенсацию преподнесла узбекистанка Феруза Хурозова. Сначала она одолела золотую и бронзовую призёрку двух последних ЧМ казахстанку Арайлым Абенову, а затем эффектно сломила сопротивление именитой филиппинки Сидней Си. После победы Хурозова заявила, что сама не поняла, откуда взялись силы на решающий бросок в финале.

«В середине схватки судьи отдали сопернице балл. Им показалось, что я исполнила подсечку не по правилам. В этот момент жутко разозлилась. Решила, что нужно проявить характер. А потом откуда-то взялись силы… но всё произошло настолько молниеносно, что я сама толком не успела понять, как оказалась сверху. Голова отключилась на время из-за чрезмерного желания доказать всем, что я могу. Эта победа мне очень дорога. Я мечтала достичь весомого успеха и рада, что это удалось. Самбо — вся моя жизнь. Но надеюсь, что не остановлюсь на этом и успешно выступлю осенью и на чемпионате мира», — призналась чемпионка.

А самую эффектную победу дня одержал Убайдило Муминов. Выигравший три предварительные схватки в весе до 71 кг с общим счётом 27:0 узбекистанец позволил туркменистанцу Камбару Умарову повести, однако почти сразу провёл болевой приём на локоть и заставил визави сдаться, чем искренне восхитил собравшихся на трибунах зрителей. Интересно, что двумя неделями ранее Муминов стал чемпионом Игр БРИКС в Казани, причём единственным из иностранцев в спортивном самбо.

Генеральный партнёр турнира компания «Роснефть»