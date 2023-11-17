«Боль временна, а фильм останется»: в прокат вышла российская картина «Легенда о самбо»

На экраны российских кинотеатров вышла биографическая спортивная драма «Легенда о самбо». Лента посвящена 85-летию с момента возникновения этого вида единоборства, создание которого связано с тремя личностями — Василием Ощепковым, Виктором Спиридоновым и Анатолием Харлампиевым. Режиссёром картины выступил Андрей Богатырёв. Центральные роли исполнили Вольфганг Черни, Дмитрий Павленко и Антон Вохмин.

Спортивная биографическая драма «Легенда о самбо» стартовала в прокате в годовщину 85-летия со дня включения единоборства в перечень видов спорта, культивируемых в СССР. Именно 16 ноября 1938 года вышел приказ Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорту «О развитии борьбы вольного стиля (самбо)».

Зарождение и возникновение самозащиты без оружия, ставшей позднее международным видом спортивного и прикладного единоборства, связано с именами трёх исторических личностей, одержимых идеей создания национальной борьбы — Василия Ощепкова, Виктора Спиридонова и Анатолия Харлампиева.

Несмотря на то, что в основу сюжета легли подлинные исторические документы, фильм — вольная трактовка авторами истории самбо, отсюда и соответствующее название.

Как отметили кинематографисты на пресс-конференции, посвящённой выходу картины, они детально изучили материалы об отцах-основателях русского противоборства. Если о Харлампиеве достаточно информации — о нём в том числе снята кинолента «Непобедимый», — то образы и биографии Спиридонова и Ощепкова в картине в основном собирательные, за исключением самых известных фактов из жизни мастеров.

Кинематографисты в картине размышляют о том, кто из спортсменов внёс больший вклад в развитие данного искусства.

Режиссёром фильма выступил Андрей Богатырёв, ранее снявший картину «Красный призрак» и работавший над сериалом «Вампиры средней полосы».

© Кадр из фильма «Легенда о самбо» (2022)

В центре сюжета — ветеран русско-японской войны Виктор Спиридонов, ставший известным благодаря внедрению в рукопашный бой некоторых приёмов самообороны. Однажды он получает предложение НКВД вести борьбу против хулиганов и грабителей, очищающих склады с провизией. Так Спиридонов становится тренером отряда милиции. На Московской спартакиаде 1936 года он вступает в схватку с японским мастером боевых искусств, но проигрывает в поединке. Вместо Спиридонова на ковёр выходит Василий Ощепков, дзюдоист, выросший и обучавшийся в Японии.

Намеренный создать национальную школу рукопашного боя Спиридонов начинает вести ревностную борьбу с Ощепковым, видя в нём соперника. Это противостояние поддерживается и внешними силами в лице чиновников, которые предлагают Ощепкову тренировать сборную СССР. Спиридонов уверен, что Ощепков желает присвоить созданное им искусство самообороны, что ещё больше усиливает напряжение между оппонентами. Свидетелем этого конфликта между мастерами становится в том числе их ученик Анатолий Харлампиев. Именно он систематизирует и упорядочит наброски своих тренеров и продолжит начатое ими дело.

К минусам можно отнести хронометраж фильма и отсутствие достаточной динамики. В то же время размеренное повествование позволяет понять мотивы героев и преследуемые ими цели. Этому способствует и нестандартные визуальные решения картины, помогающие глубже прочувствовать персонажей.

Эмоциональное состояние ключевых героев в кадре отражает продуманная цветовая палитра. В ней белый символизирует открытость и лёгкость, синий — кротость, спокойствие и смирение, а красный — экспрессивность, неистовство и несдержанность.

Актёры старались выполнить все трюки и боевые сцены самостоятельно. В этом им помогало их спортивное прошлое. Например, Дмитрий Павленко занимается айкидо, а Антон Вохмин — самбо. Однако, несмотря на основательную физическую подготовку и репетиции, под конец 12-часовой смены, в частности после съёмок финального боя, актёр едва мог шевелить конечностями.

«Непосредственно на ковре, когда ты повторяешь захваты, ты постоянно (находишься. — RT) в напряжении. Под конец я помню ощущение — я не чувствовал рук, они состояли из боли. Но боль временна, а фильм останется», — рассказал Антон Вохмин на пресс-конференции.

© Кадр из фильма «Легенда о самбо» (2022)

Одну из боевых сцен с участием Павленко и Черни снимали около семи часов.

Невзирая на то, что всему фильму характерна преимущественно статичная съёмка, это не мешает насладиться эпизодами боёв. Учитывая небольшой бюджет для кино подобного жанра, авторам блестяще удаётся удерживать внимание зрителя, прежде всего — занятными сюжетными поворотами и запоминающейся визуальной составляющей, которая переносит в эпоху советского конструктивизма.

В то же время при создании образов авторы следуют конструктивизму психологическому. Согласно данному подходу, личность самостоятельно выстраивает свои знания опытным путём, нежели получает их пассивно в готовом виде из окружающей среды. Именно этот метод близок героям фильма. И Ощепков, и Спиридонов, и Харлампиев позднее, взаимодействуя и наблюдая за разными видами единоборств, конструировали свои знания и навыки, в итоге создав собственные практические методы и приёмы, в конечном счёте трансформировавшиеся в цельное боевое искусство самбо.