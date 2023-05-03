Самбо вошло в программу Всемирных игр — 2025 в Чэнду

Самбо будет представлено на Всемирных играх 2025 года в Чэнду (Китай).

«Сегодня самбо сделало очередной большой шаг вперёд, члены Генеральной ассамблеи IWGA поддержали наш вид спорта, включив его в программу соревнований 2025 года. Для нас это решение стало по-настоящему знаковым событием», — цитирует президента Международной федерации самбо Василия Шестакова пресс-служба организации.

Решение было принято 3 мая на Генеральной ассамблее Международной ассоциации всемирных игр (IWGA) в Мадриде.

Самбо будет представлено в Чэнду как единственный новый вид спорта по сравнению с Играми в Бирмингеме (США) в 2022 году. В 2025 году Всемирные игры пройдут в 12-й раз с 7 по 17 августа.

Ранее сборная России завоевала восемь золотых наград в первый соревновательный день чемпионата Европы по самбо 2023 года в Хайфе (Израиль).