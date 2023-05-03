Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Самбо вошло в программу Всемирных игр — 2025 в Чэнду

Короткая ссылка
Самбо будет представлено на Всемирных играх 2025 года в Чэнду (Китай).
Самбо вошло в программу Всемирных игр — 2025 в Чэнду
  • Gettyimages.ru

«Сегодня самбо сделало очередной большой шаг вперёд, члены Генеральной ассамблеи IWGA поддержали наш вид спорта, включив его в программу соревнований 2025 года. Для нас это решение стало по-настоящему знаковым событием», — цитирует президента Международной федерации самбо Василия Шестакова пресс-служба организации. 

Решение было принято 3 мая на Генеральной ассамблее Международной ассоциации всемирных игр (IWGA) в Мадриде. 

Самбо будет представлено в Чэнду как единственный новый вид спорта по сравнению с Играми в Бирмингеме (США) в 2022 году. В 2025 году Всемирные игры пройдут в 12-й раз с 7 по 17 августа. 

Ранее сборная России завоевала восемь золотых наград в первый соревновательный день чемпионата Европы по самбо 2023 года в Хайфе (Израиль).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить