Сборная России по самбо завоевала восемь золотых медалей на чемпионате Европы

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Сборная России завоевала восемь золотых наград в первый соревновательный день чемпионата Европы по самбо 2023 года в Хайфе (Израиль).
Сборная России по самбо завоевала восемь золотых медалей на чемпионате Европы
  • Gettyimages.ru

Чемпионка мира и Европы Анжела Гаспарян заняла первое место в турнире по спортивному самбо в весовой категории свыше 80 кг. Трёхкратный чемпион мира и чемпион Европы Уали Куржев выиграл золотую медаль в категории до 79 кг.

Также награды высшей пробы достались россиянам Алёне Алёхиной (59 кг), Руслану Багдасаряну (64 кг), Алдару Намсараеву (54 кг), Ролану Зиннатову (71 кг), Джамбулату Меджидову (88 кг) и Шамилю Курмагомедову (98 кг).

Первенство Европы завершится 23 апреля.

Ранее президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков отреагировал на победу Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке UFC в лёгком весе.

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