Узнать больше

В Ереване заложили бочку с коньяком, которую вскроют после включения самбо в программу Олимпиады

Короткая ссылка
Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков и глава Национального олимпийского комитета Армении Гагик Царукян приняли участие в церемонии закладки бочки с коньяком в честь международного турнира по самбо в Ереване.
В Ереване заложили бочку с коньяком, которую вскроют после включения самбо в программу Олимпиады
  • Gettyimages.ru
  • © John Elk III

Как сообщается на сайте ФИАС, бочку планируется вскрыть после включения самбо в программу Олимпийских игр.

«Самбисты всего мира наверняка будут согласны, если этот коньяк проведёт в погребе не очень много времени. А мы исполним мечту наших спортсменов и тренеров — самбо станет частью Олимпийской программы», — заявил Шестаков.

На торжественной церемонии по закладыванию бочки коньяка присутствовали представители национальных и континентальных федераций разных стран, которые принимают участие в турнире, проходящем в Ереване 4 июля.

Ранее сообщалось, что в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе могут войти девять новых видов спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить