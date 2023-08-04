В Ереване заложили бочку с коньяком, которую вскроют после включения самбо в программу Олимпиады

Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков и глава Национального олимпийского комитета Армении Гагик Царукян приняли участие в церемонии закладки бочки с коньяком в честь международного турнира по самбо в Ереване.

Как сообщается на сайте ФИАС, бочку планируется вскрыть после включения самбо в программу Олимпийских игр.

«Самбисты всего мира наверняка будут согласны, если этот коньяк проведёт в погребе не очень много времени. А мы исполним мечту наших спортсменов и тренеров — самбо станет частью Олимпийской программы», — заявил Шестаков.

На торжественной церемонии по закладыванию бочки коньяка присутствовали представители национальных и континентальных федераций разных стран, которые принимают участие в турнире, проходящем в Ереване 4 июля.

Ранее сообщалось, что в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе могут войти девять новых видов спорта.