L’Équipe: французский «Брест» ведёт переговоры с «Зенитом» по поводу аренды Изидора

Французский «Брест» ведёт переговоры с санкт-петербургским «Зенитом» по поводу аренды нападающего Вильсона Изидора.

Об этом сообщает L’Équipe.

В минувшем сезоне Изидор сыграл в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах и забил два мяча. Его контракт с клубом действует до 2026 года.

Ранее Изидор рассказал о продлении контракта с «Зенитом».