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L’Équipe: французский «Брест» ведёт переговоры с «Зенитом» по поводу аренды Изидора

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Французский «Брест» ведёт переговоры с санкт-петербургским «Зенитом» по поводу аренды нападающего Вильсона Изидора.
L’Équipe: французский «Брест» ведёт переговоры с «Зенитом» по поводу аренды Изидора
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает L’Équipe.

В минувшем сезоне Изидор сыграл в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах и забил два мяча. Его контракт с клубом действует до 2026 года.

Ранее Изидор рассказал о продлении контракта с «Зенитом».

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