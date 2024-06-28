L’Équipe: французский «Брест» ведёт переговоры с «Зенитом» по поводу аренды Изидора
Французский «Брест» ведёт переговоры с санкт-петербургским «Зенитом» по поводу аренды нападающего Вильсона Изидора.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом сообщает L’Équipe.
В минувшем сезоне Изидор сыграл в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах и забил два мяча. Его контракт с клубом действует до 2026 года.
Ранее Изидор рассказал о продлении контракта с «Зенитом».
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