Фёдоров: эта дисквалификация будет уроком для Даку

Экс-капитан «Рубина» Андрей Фёдоров прокомментировал решение УЕФА отстранить нападающего сборной Албании Мирлинда Даку на два матча чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Эта ситуация будет ему уроком: попасть на такой турнир и получить дисквалификацию. Причём никто ничего ему не сделал! Если даже сборная пройдёт дальше, то многое будет зависеть от руководства — дадут ли ему шанс играть», — цитирует Фёдорова Metaratings.ru.

После матча Албании с Хорватией Даку оскорблял македонцев и сербов. Северомакедонская федерация футбола сразу же направила официальное письмо в УЕФА с требованием наказать футболиста. Позднее игрок извинился за оскорбительные кричалки.

В финальной части 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу принимают участие 24 сборные. По итогам группового этапа 16 из них выйдут в плей-офф и разыграют титул в матчах на выбывание.

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Ранее генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался о ситуации вокруг Даку.