Анчелотти заявил, что ему будет интересно посмотреть на сборную Германии на Евро-2024
- AP
- © Kin Cheung
«Мне интересно посмотреть на Германию дома. Италия? Думаю, мы пропустили смену поколений после победы на Евро-2020, так что я не знаю, какими могут быть возможности», — цитирует главного тренера Madrid Universal.
14 июня стартует чемпионат Европы — 2024 в Германии. Финальная игра пройдёт 14 июля.
Действующим чемпионом турнира является сборная Италии, которая в финале прошлого континентального первенства в серии пенальти обыграла Англию.
Ранее Жозе Моуринью заявил, что Италия не сможет выиграть Евро-2024.