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Анчелотти заявил, что ему будет интересно посмотреть на сборную Германии на Евро-2024

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от чемпионата Европы — 2024 в Германии.
Анчелотти заявил, что ему будет интересно посмотреть на сборную Германии на Евро-2024
  • AP
  • © Kin Cheung

«Мне интересно посмотреть на Германию дома. Италия? Думаю, мы пропустили смену поколений после победы на Евро-2020, так что я не знаю, какими могут быть возможности», — цитирует главного тренера Madrid Universal.

14 июня стартует чемпионат Европы — 2024 в Германии. Финальная игра пройдёт 14 июля.

Действующим чемпионом турнира является сборная Италии, которая в финале прошлого континентального первенства в серии пенальти обыграла Англию.

Ранее Жозе Моуринью заявил, что Италия не сможет выиграть Евро-2024.

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