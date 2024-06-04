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Головин: для меня Аршавин был русским Роналдиньо или Месси

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Полузащитник французского «Монако» Александр Головин поделился мнением об экс-игроке санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрее Аршавине.

«Я и Аршавин? Мне сложно сравнивать себя с другими футболистами. В моей голове Аршавин до сих пор остаётся легендой российского футбола. Я вырос на его матчах, на его действиях на поле. Для меня он был «русским Роналдиньо» или «русским Месси». Его футбол явно отличался от футбола других. А себя с ним сравнивать не готов», — отметил Головин в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». С «Зенитом» футболист трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что Аршавин не считает матч на «Энфилде» лучшим в своей карьере.

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