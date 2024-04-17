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Аршавин не считает матч на «Энфилде» лучшим в своей карьере

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал о матче, который считает лучшим в своей профессиональной карьере.
Аршавин не считает матч на «Энфилде» лучшим в своей карьере
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я не считаю матч на «Энфилде» лучшим в карьере. На первое место ставлю четвертьфинал с Голландией на Евро-2008. Эти матчи несопоставимы по значимости и напряжению. С «Ливерпулем» сыграли вничью, которая по большому счету ни на что не повлияла», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

На Евро-2008 сборная России под руководством Гуса Хиддинка завоевала бронзовые медали турнира, а на стадии 1/4 финала обыграла команду Нидерландов со счётом 3:1. В той игре Аршавин набрал два очка (1 + 1) по системе «гол + пас».

Позднее россиянин перебрался в АПЛ, где защищал цвета лондонского «Арсенала». В апреле 2009 года он оформил покер в ворота «Ливерпуля» в выездном матче на «Энфилде» (4:4).

Ранее Аршавин заявил, что «Зенит» сделал хороший шаг к шестому чемпионству подряд.

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