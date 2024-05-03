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«Торонто» без Самсонова сравнял счёт в серии с «Бостоном» в плей-офф НХЛ

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«Торонто Мэйпл Лифс» нанёс поражение «Бостон Брюинз» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Торонто (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей дублем отметился нападающий Вильям Нюландер. За «Бостон» шайбу забросил Морган Гики.

Российский вратарь Илья Самсонов участия в матче не принимал. Защитник Илья Любушкин очков не набрал.

Таким образом, счёт в серии теперь 3-3. Следующий матч между командами состоится 5 мая.

Ранее стало известно, что «Эдмонтон» вышел во второй раунд Кубка Стэнли, обыграв «Лос-Анджелес».

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