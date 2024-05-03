«Торонто» без Самсонова сравнял счёт в серии с «Бостоном» в плей-офф НХЛ
Встреча в Торонто (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Арена» завершилась со счётом 2:1.
В составе победителей дублем отметился нападающий Вильям Нюландер. За «Бостон» шайбу забросил Морган Гики.
Российский вратарь Илья Самсонов участия в матче не принимал. Защитник Илья Любушкин очков не набрал.
Таким образом, счёт в серии теперь 3-3. Следующий матч между командами состоится 5 мая.
Ранее стало известно, что «Эдмонтон» вышел во второй раунд Кубка Стэнли, обыграв «Лос-Анджелес».