AS: Мбаппе будет получать в «Реале» около €15 млн в год
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По информации AS, игрок будет получать около €15 млн чистыми. Он также планирует владеть 80% имиджевых прав, за счёт чего его доход может увеличиться почти в два раза.
В текущем сезоне француз сыграл за команду 42 матча, забил 41 гол и отдал девять результативных передач.
В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что Мбаппе летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что переход в «Реал» лишит Мбаппе €127,8 млн.