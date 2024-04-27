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AS: Мбаппе будет получать в «Реале» около €15 млн в год

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Стала известна зарплата нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в случае перехода в мадридский «Реал».
AS: Мбаппе будет получать в «Реале» около €15 млн в год
  • Gettyimages.ru
  • © Silvestre Szpylma/Quality Sport Images

По информации AS, игрок будет получать около €15 млн чистыми. Он также планирует владеть 80% имиджевых прав, за счёт чего его доход может увеличиться почти в два раза.

В текущем сезоне француз сыграл за команду 42 матча, забил 41 гол и отдал девять результативных передач.

В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что Мбаппе летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что переход в «Реал» лишит Мбаппе €127,8 млн.

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