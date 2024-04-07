«Фенербахче» — о срыве матча за Суперкубок: выходим на поле, чтобы защитить свою позицию

«Фенербахче» выступил с заявлением после ситуации в матче за Суперкубок Турции с «Галатасараем».

«В этот день, когда мы выходим на поле не для того, чтобы победить, а для того чтобы отстоять свою позицию, мы хотим подчеркнуть следующее: будучи крупнейшим в мире спортивным клубом, который служит турецкому спорту, имея 117‑летнюю историю, тысячи трофеев... мы будем продолжать стоять на своём сегодня и в будущем», — говорится в заявлении.

Команда выставила на игру футболистов 2005 и 2006 годов рождения и покинула поле, пропустив на первой же минуте игры.

Ранее «Фенербахче» отложил вопрос возможного снятия с чемпионата Турции.