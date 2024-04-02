«Фенербахче» отложил вопрос возможного снятия с чемпионата Турции
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«Мы отложили обсуждение вопроса о выходе из лиги до генеральной ассамблеи, которая состоится через три месяца», — цитирует Коча Milliyet.
18 марта стало известно, что «Фенербахче» допускает снятие с чемпионата Турции после нападения на футболистов команды.
Напомним, что болельщики «Трабзонспора» после матча, в котором их команда проиграла, выбежали на поле и напали на игроков команды «Фенербахче».
Отмечается, что футболисты побежали в сторону раздевалок, пока в них летели бутылки и другие предметы.
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» может сменить чемпионат после нападения на футболистов команды.