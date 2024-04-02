«Фенербахче» отложил вопрос возможного снятия с чемпионата Турции

Президент «Фенербахче» Али Коч рассказал, что на данный момент клуб отложил вопрос с возможным снятием с чемпионата Турции.

«Мы отложили обсуждение вопроса о выходе из лиги до генеральной ассамблеи, которая состоится через три месяца», — цитирует Коча Milliyet.

18 марта стало известно, что «Фенербахче» допускает снятие с чемпионата Турции после нападения на футболистов команды.

Напомним, что болельщики «Трабзонспора» после матча, в котором их команда проиграла, выбежали на поле и напали на игроков команды «Фенербахче».

Отмечается, что футболисты побежали в сторону раздевалок, пока в них летели бутылки и другие предметы.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» может сменить чемпионат после нападения на футболистов команды.