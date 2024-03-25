RT в Telegram
Подпишись

«Фенербахче» может сменить чемпионат после нападения на футболистов команды

Короткая ссылка
«Фенербахче» может сменить турецкий чемпионат на другой после нападения на игроков команды со стороны болельщиков «Трабзонспора».
«Фенербахче» может сменить чемпионат после нападения на футболистов команды
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Как сообщает BPT, клуб рассматривает лиги Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции и Италии.

17 марта болельщики «Трабзонспора» после матча, в котором их команда проиграла, выбежали на поле и напали на игроков команды «Фенербахче».

Отмечается, что футболисты побежали в сторону раздевалок, пока в них летели бутылки и другие предметы.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» допускает снятие с чемпионата Турции после нападения на футболистов команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить