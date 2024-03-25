«Фенербахче» может сменить чемпионат после нападения на футболистов команды

«Фенербахче» может сменить турецкий чемпионат на другой после нападения на игроков команды со стороны болельщиков «Трабзонспора».

Как сообщает BPT, клуб рассматривает лиги Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции и Италии.

17 марта болельщики «Трабзонспора» после матча, в котором их команда проиграла, выбежали на поле и напали на игроков команды «Фенербахче».

Отмечается, что футболисты побежали в сторону раздевалок, пока в них летели бутылки и другие предметы.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» допускает снятие с чемпионата Турции после нападения на футболистов команды.