«Фенербахче» может сменить чемпионат после нападения на футболистов команды
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Как сообщает BPT, клуб рассматривает лиги Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции и Италии.
17 марта болельщики «Трабзонспора» после матча, в котором их команда проиграла, выбежали на поле и напали на игроков команды «Фенербахче».
Отмечается, что футболисты побежали в сторону раздевалок, пока в них летели бутылки и другие предметы.
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» допускает снятие с чемпионата Турции после нападения на футболистов команды.