«Фенербахче» допускает снятие с чемпионата Турции после нападения на футболистов команды

Руководство «Фенербахче» допускает снятие с чемпионата Турции после нападения на игроков команды со стороны болельщиков «Трабзонспора».

Вопрос будет поднят на заседании совета директоров 2 апреля.

«Оценить действия, которые необходимо предпринять, включая вывод нашей футбольной команды из Суперлиги, после событий, произошедших вечером 17 марта», — говорится в сообщении.

17 марта болельщики «Трабзонспора» после матча, в котором их команда проиграла, выбежали на поле и напали на игроков команды «Фенербахче».

Отмечается, что футболисты побежали в сторону раздевалок, пока в них летели бутылки и другие предметы.

Ранее игрока «Ньюкасла» Ласселлса пытались застрелить во время нападения.