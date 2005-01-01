Российские команды Absolute и SaiNts сыграют в финале Standoff 2 + лазертаг на Играх Будущего

Завершились матчи 1/2 финала турнира по Standoff 2 + лазертаг на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.

До полуфинальной стадии добрались только российские команды. Absolute нанёс поражение FORZE, а SaiNts одолел Necessary.

Результаты матчей 1/2 финала: Absolute (Россия) — FORZE (Россия) — 2:0,

Necessary (Россия) — SaiNts (Россия) — 1:2.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.